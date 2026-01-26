Линктер

Этнограф, чебер Айдай Асангулова оорудан улам каза тапты

Айдай Асангулова
Айдай Асангулова

Белгилүү уз, этнограф Айдай Асангулова 48 жашында каза болду. Бул тууралуу ал түптөгөн “Кийиз дүйнө” фондунан кабарлашты.

Маалыматка ылайык, чебер катуу оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү 27-январда кичи мекени Тоң районунун Кызыл-Туу айылына коюлат.

Асангулова Бишкектеги Курулуш, архитектура жана транспорт университетин аяктаган соң кыргыздын кийизден жасалган мурастарын изилдөө, жайылтуу боюнча иш алпарган. 2010-жылы “Кийиз дүйнө” деген фонд ачып, бир нече көргөзмөлөрдү уюштурган.

Кийизден жасалган улуттук кийим-кечелерди жайылтуу боюнча бир нече долбоорлорду ишке ашырган.

