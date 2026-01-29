"Эл акчасын төлөп, сатып алган". "Аалам Строй" менен өкмөттүн тиреши
Курулуш министрлиги Бишкекте ондон ашык көп кабат турак-жай комплексин салган "Аалам Строй" жана "Замзан курулуш компанияларынын лицензиясын үч айга токтотту. Буга аталган компаниялар куруп жаткан көп кабатуу үйлөрүндө курулуш нормалары сакталбаганы себеп болгон. Буга чейин курулуш министри "Аалам Строй" компаниясы салып жаткан үйдү текшерип, мыйзам бузуулар көп экенин айткан эле. Миңдеген батирди салган компаниянын ишине ким көзөмөл жасайт жана лицензияны токтотуу маселени чечеби?
Шерине