"Жерге жаткырып тепкилешти". Ирак абагында азап көргөн Асел
38 жаштагы Асел Жээналиева Ирактагы чет элдиктерди убактылуу кармоочу жайдан чыгып, Кыргызстанга келгенине эми бир ай болду. Аталган жайда эки ай кордук көргөнүн айткан келип бул жайды “кадимки түрмө” деп сыпаттады. Анын айтымында, аталган жайда бир маал тамак берилчү. Мындан улам эки ирет эс-учун жоготуп, ооруканага түшкөн жана күзөтчүлөрдөн токмок жеген. Асел ыраакы Иракка кантип барып калганын, иш берүүчүсү кантип жалган жалаа менен полицияга салып бергенин “Азаттыкка” айтып берди.
Шерине