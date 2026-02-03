4-февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абадда, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2…+3, күндүз 9…14;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндуз 8…13;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -1…+4, күндуз 10…15;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -1…-6, күндүз 3…8;
Нарын облусунда түнкүсүн -13…-18, күндүз -1…-6.
Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаайт. Жолдор тонголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0…2°, күндүз 11…13° жылуу болот.
Аба ырайы: айрым жерлерде кар жаайт
