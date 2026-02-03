Менчик автомектептер жабылды, президент Жапаровдун түшүндүрмөсү
Бишкектеги эки менчик автомектептин жетекчилерине кылмыш иши козголуп, бири камалды. Буга чейин жеке менчик автомектептердин ишинин токтошуна байланыштуу ондогон ишкерлер түшүндүрмө талап кылып чогулган эле. Кармалгандардын бири “баш аламандык уюштурууга” шектелүүдө. Азырынча кылмыш иши козголгон адамдар жана алардын жакындары комментарий бере элек. Айрым юристтер жана активисттер соңку көрүнүштү сындап жатышат. Ал эми президент Садыр Жапаров “Унаа” мекемесине барып, жеке менчик автомектептердин ишине нааразылыгын билдирди.
Шерине