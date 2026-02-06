Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
6-Февраль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:21

Эркиндик

Украинадагы согушка тартылган кыргыз аялдар

Украинадагы согушка тартылган кыргыз аялдар
Embed
Украинадагы согушка тартылган кыргыз аялдар

No media source currently available

0:00 0:24:25 0:00
Түз линк

Орусия Украинага “атайын аскердик операция” деген жүйө менен басып киргенине беш жыл болду. Согуш башталганы орус абактарында отурган мигранттарды от күйгөн майданга тартуу токтогон жок. Акыркы жылдары андай тузакка эркектер менен кошо аялдар да илинип жатканы ачыкка чыга баштады. Бул иликтөөдө “Азаттык” Украинадагы согушка борбор азиялык аялдар кандай шартта, кандай жолдор менен тартылып жатканын жана алардын арасында кыргызстандык кыз-келиндерди тактоого аракет кылды.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG