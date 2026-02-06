Ташиевдин кызматтан кетишин дүйнөлүк медиа кандай чечмеледи?
“Азаттык” апта ичиндеги эң көп талкуу жараткан эки окуя тууралуу айтып берет. Өтүп бараткан аптадагы Кыргызстандагы эң негизги окуя өлкөдөгү “экинчи адам” атыккан Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан кетиши болду. Казакстанда 15-мартка белгиленген Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун алдында эмнеге тил маселеси козголду?
