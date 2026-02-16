Мугалимдерди кемсинткен окуучунун ата-энесине айып пул салуу сунушталууда

Агартуу министрлиги мектептерде мугалимдерге акарат келтирип, кемсинткен окуучулар үчүн алардын ата-энесине же камкорчуларына айып пул салууну сунуштаган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды.
Министрлик бул азыркы учурда мугалимдерди коргоо алсыз болуп жатканын, чыр-чатактарды тескөөдө бирдиктүү механизм жоктугун, ал эми азыркы мыйзамдар жана нормалар педагогдорго жетиштүү кепилдик бере албасын белгилөөдө.
"Педагогикалык кызматкерлердин жана коомдук уюмдардын кайрылууларынын жыйынтыгы боюнча педагогикалык кызматкерлердин үчтөн экисинен көбү билим алуучулар жана алардын ата-энелери тарабынан куугунтукка, ал тургай түздөн-түз зомбулукка кабылганы аныкталды. Мындай учурлар кесиптик күйүп кетүүнүн күчөшүнө жана педагогикалык кызматкерлердин кесиптен жапырт кетишине алып келет. Билим берүү уюмдары иш жүзүндө билим алуучуларга жана алардын ата-энелерине (мыйзамдуу өкүлдөрүнө) таасир этүүчү иштиктүү инструменттерден ажыратылган, бул педагогикалык кызматкерлердин алсыздыгын тереңдетет", - деп жазылган мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө.
Мындан тышкары, мыйзам долбоорунда мугалимдердин укугу бузулган учурда жоопкер тарапка 50-200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салуу сунушталган. Эгерде укук бузуу кайталанса, айып пул эки эсе көбөйтүлөт.
2023-жылы Жогорку Кеңеш мугалимдердин укугун бузган - кемсинтип, шылдыңдаган окуучунун ата-энесине же камкорчусуна 2 миң сомго чейинки айып пул салууну, кайталанса 5 миң сомго көбөйтүүнү жана беш күнгө чейин камакка алууну сунуштаган мыйзам долбоорун караган. Коомчулуктун нааразылыгынан кийин ата-энелерге эскертүү берүү гана калтырылган.
Кыргызстанда буга чейин да мугалимдер окуучуларды сабаган окуялар катталган. Ошол эле учурда мугалимдерге да орой мамиле кылган учурлар да жок эмес.(ZKo)
