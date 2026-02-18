Суусамырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү табылды

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) куткаруучулары Суусамырда кар көчкү алдынан 59 жаштагы Д. А. аттуу адамдын сөөгүн табышты. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, уланып жаткан издөө иштеринин натыйжасында маркумдун сөөгү бүгүн, 18-февралда табылып, кар алдынан чыгарылды.
Издөө иштерине 70тей адам катышты.
12-февраль күнү Чүй облусунун Суусамыр айыл аймагындагы Бороондуу жайлоосунда 59 жаштагы чабанды 50 баш кою жана аты менен чогуу кар көчкү басып калганы кабарланган. Ошондон бери жүргүзүлгөн издеп-куткаруу иштери жыйынтык бербей келаткан.
ӨКМ жаан-чачынга жана күн ысышына байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында көчкү түшүүсү мүмкүн экенин улам эскертүүдө.
Ошондой эле калың кардан улам 12-февралда Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна II даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилгени кабарланган.(ZKo)
Шерине