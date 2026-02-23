Зеленский Орусия Украинанын энергетика тармагын бутага алганын билдирди

Украинанын Киев облусунда Орусиянын 22-сентябрга караган түндөгү чабуулунда жараат алгандар 17ге жетти. Алардын төртөө балдар.
Соккуда 100дөн ашык үй, бизнес-объекттер, кампа, кеңсе, гараж жана автоунааларга зыян келтирилгенин Киев облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы Николай Калашник билдирди.
Буга чейин 15 киши жараат алганы кабарланган.
22-февралга оогон түнү Орусия Украинага учкучсуз учак жана канаттуу ракеталар менен жапырт сокку урган. Киевдин Фастов районунда жети киши уранды алдынан куткарылды.
Бориспол, Вышгород, Обухов жана Буча райондорунда да жабыркагандар бар.
Киевдин мэри Виталий Кличконун маалыматына караганда, шаарда соккудан улам бир аял жана бала ооруканага түштү. Башкалаанын Святошинск районунда көп кабаттуу үйдө өрт чыкты. Түнү Одесса облусу да соккуга кабылды.
Украинанын Аба күчтөрү бул түнү Орусия 297 дрон жана 50 ракета менен чабуул койгонун, 33 ракета, 274 дрон жок кылынганын кабарлады.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия бул чабуулдары менен энергетика тармагын бутага алганын билдирди.
