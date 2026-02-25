Депутат Бекешев мектеп формасы боюнча талапты жөнөкөйлөтүүнү сунуштады

Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев учурда Кыргызстанда окуучулардан талап кылынган мектеп формасы ыңгайсыз экенин айтып чыкты. Эл өкүлү 25-февралда парламент жыйынында айткандай, ага бир катар аймактан окуучулар кайрылып, мектеп кийими боюнча даттанган.
“Кышта, калың кар жааганда баса албайсың. Ысыкта да окуучуларыбыз кыйналат. Кайрылуунун көбү Бишкектен эмес, аймактардан келип жатат. Мен мектеп формасын жокко чыгарууну сунуштабайм. Андай укук берилсе, алар эски-уску кийим же башка кийим менен бара баштайт. Мектеп формасын жөн эле киргизишкен эмес, бул дисциплина үчүн. Келгиле, талаптарды өзгөртөлү. Неге окуучуга мектепте башка формада жүрүүгө болбойт? Мисалы, футболка же кофта, жинсы кийсе... Кыздарыбыз эмне үчүн сөзсүз юбка кийиши керек?”,-деди Бекешев.
Депутат окуучуларга smart casual стилинде кийинип мектепке барууга уруксат берүүнү сунуштады.
Smart casual - бул классикалык стиль менен күнүмдүк эркин кийинүүнүн ортосундагы "алтын ортолук". Мындайча айтканда, өтө расмий да, спорттук форма сыяктуу аябай эркин да эмес.
Депутаттын сунушу боюнча Агартуу министрлиги комментарий бере элек.
2015-жылы өкмөт мектеп окуучуларынын жаңы бирдиктүү формасын эмес, жалпы стандарттагы кийимин бекиткен токтом кабыл алган. Анын негизинде өлкөнүн бардык мектептеринде милдеттүү түрдө окшош формага өтүү тууралуу буйрук жокко чыгарылып, ошол элде учурда бирдиктүү мектеп формасы катары жактырылган кочкул кызыл, көк, боз түстүү костюмдарды кийүүгө да уруксат берилген.
Көпчүлүк мектептерде окуучулардан кара түстүү шым, юбка жана ак, көгүш түстүү көйнөк кийүү талап кылынып келген.
Шерине