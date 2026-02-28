Ирандын Жогорку руханий лидери аятолла Али Хаменеи каза болгону кабарланууда

28-февралдын кечинде бир катар эл аралык маалымат каражаттары, анын ичинде Reuters Израилдин жетекчилигиндеги өз булактарына таянып, Ирандын Жогорку руханий лидери, аятолла Али Хаменеи ушул эле күнү жасалган аба чабуулдардан жан таслим болгонун кабарлашты.
Axios басылмасынын журналисти Барак Равид Израилдин АКШдагы элчисине таянып, Хаменеинин сөөгү урандылардын алдынан табылганын жазды.
Бирок бул маалыматты Иран менен АКШ расмий ырасташа элек.
FOX NEWS телекананылынын кабарчысы Американын жогорку даражалуу өкүлүнө таянып, Тегеранга жасаган Израилдин алгачкы соккусунда Хаменеинин каза болгонуна Ак үй ишенип жатканын билдирди.
Ирандын "Тасним" жана "Мехр" маалымат агенттиктери Хаменеини "майданды туруктуу жана бекем башкарып жатат" деп кабарлашты.
Ал эми Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп NBC News телеканалынын суроосуна жооп берип жатып Ирандын Жогорку лидери Али Хаменеинин каза болгону тууралуу «Биз муну чындыкка жакын маалымат деп эсептейбиз», — деди.
Ал ошондой эле Ирандын жогорку жетекчилигинин «көбү жок кылынганын» кошумчалады.
«Бардык чечимдерди кабыл алган адамдардын көбү эми жок»,- деди Трамп.
