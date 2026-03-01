Ирандын соккусунан Израилде кеминде тогуз киши мерт болду

Иерусалимден анча алыс эмес жайгашкан Бейт-Шемеш шаарында көп кабаттуу турак жайга тийген ракетадан өлгөндөрдүн саны тогуз кишиге жетти. Ирандын аба соккуларынын көбүн Израил асманда токтотуп жатканы менен, жашоочуларга бардык чабуулдардын жолун тосуу мүмкүн эмес экени эскертилген.
Бейт-Шемештеги соккудан дагы 30дай киши жараат алганын, алардын экөөнүн абалы оор экенин израилдик куткаруучулар кабарлашты.
Жекшембиде Ирандын аба соккулары Катар, Бахрейндин баш калаалары Доха, Манаманы, Бириккен Араб Эмираттарынын ири шаары Дубайдагы айрым жайларды бутага алды.
