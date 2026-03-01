Трамп Иран менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди

АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын жаңы бийликтери сүйлөшүү ниетин билдиргенин, өзү да диалогго даяр экенин билдирди. "Алар сүйлөшүү ниетин билдиришти, ошондуктан мен алар менен сүйлөшөм. Мурдараак ошентишсе болмок. Эртерээк эле ыңгайлуу жана жеңил жагын эске алып сунуш кылышса болмок. Өтө узакка созулуп кетти", - деди Трамп The Atlantic басылмасына берген интервьюсунда. Ал сүйлөшүү качан болушу мүмкүн деген суроого жооп берген жок.
Ал тапта израилдик Ynet басылмасы америкалык жетекчилердин бирине шилтеме берип, Тегеран АКШнын ок атууну токтотуу сунушун четке какты деп жазды. Андагы маалыматта Вашингтон ортомчулар аркылуу Тегеранга атайын операциянын эртеси ок атууну токтотууну сунуштаганы айтылат. Иран андай сунушка көнгөн эмес.
АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен согуштук операциясы 28-февралда башталган. Иран ага жооп катары Израилди эле эмес, чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдүн аймактарына абадан чабуул койду.
Бириккен Араб Эмираттарынын Коргоо министрлиги Ирандын учкучсуз истребителдери Абу-Дабидеги француз аскер-деңиз базасын бутага алганын билдирди. Ирандын ракеталары Араб деңизиндеги америкалык согуштук кемеге сокку урду. Пентагон бул чабуул максатына жеткен жок деп билдирди.
Бириккен Араб Эмираттары (БАЭ) эки күн ичинде ирандык 167 ракета асманда жок кылынганын, 35 дрон турак жайларга тийип, үч чет элдик жаран каза тапканын маалымдады. 58 киши ар түркүн жараат алышкан. БАЭ өлкөнүн эгемендигин, улуттук коопсуздукту камсыздоо максатында тийиштүү чаралар көрүлүп жатканын кошумчалады.
Шерине