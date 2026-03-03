Линктер

3-Март, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 18:19
Ош шаарында үч эм төрөлдү

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

20-февраль күнү Оштогу облус аралык оорукананын төрөт стационарында үч эм кыз төрөлдү. Ымыркайлар 1800, 2220 жана 2320 г салмак менен төрөлүшкөн. Азыркы учурда баарынын абалы жакшы. Бул тууралуу 3-мартта Ош мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады.

Ымыркайлардын энеси - 22 жаштагы Мавлюда Бердигулованын да саламаттыгы канааттандырарлык, эне жана балдар дарыгерлердин кароосунда.

Үч эм кыз быйылкы жылы Ош облус аралык ооруканасында төрөлгөн алгачкы үч эм. Оорукананын төрөт стационарында буга чейин 1 жылдын ичинде 5-10 эне үч эм төрөгөн учурлар болгон.

Наристелер жана апасы 4-март күнү үйүнө чыгаруу үчүн даярдалууда.

Ош облус аралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационары быйыл январь айында толук оңдоодон өтүп, пайдаланууга берилген. Ага жалпы 88 млн сом сарпталганы кабарланган.(ZKo)


