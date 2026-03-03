Эки кыргыз жараны Ирандан Азербайжанга чыгарылды

Ирандын борбору Тегерандан эки кыргыз жараны Азербайжандын аймагына чыгарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Ирандагы элчиси Акылбек Кылычев “Азаттыкка” билдирди.
Анын айтымында, Иранда 100гө жакын кыргызстандык бар. Алардын көпчүлүгү ошол өлкөнүн жарандары менен турмуш кургандар. Кылычев элчилик Иранда кырдаал курчугандан тарта консулдук каттоодо тургандар менен байланышып, сыртка чыгып кетүүнү сунуштаганын маалымдады.
“Соңку күндөрү бизге эки жаран кайрылды. Аларды бүгүн-эртең менен Азербайжанга чыгардык. Орусиянын элчилиги өз жарандарын чыгарып жаткан экен, алар менен сүйлөшүп, биздин жарандарды кошуп жөнөттүк. Эгерде башка жарандарыбыз кайрылса, албетте, элчилик жардам берүүгө милдеттүү, жардам беребиз”, - деди Кылычев.
Кыргызстандын элчиси учурда Тегеранда ишин улантып жатканын, аталган шаарда абал кооптуу экенин кошумчалады.
Мунун алдында президент Садыр Жапаров Омандан эки учак менен 300 кыргызстандыкты алып келүү макулдашылганын билдирген.
Тышкы иштер министрлиги Перс булуңунда 22 миңге жакын кыргызстандык бар экенин 2-марттагы брифингде маалымдаган.
Анын ичинен 10 миңге жакын кыргызстандык Бириккен Араб Эмирликтеринде. Катарда 800дөй, Сауд Арабиясында 5 миңден ашуун жана Израилде 100гө жакын кыргыз жараны бар. Мындан тышкары Кувейт, Бахрейн жана Иорданияда жүргөндөр миңге чукул.
Сауд Арабиясындагы 5 миң киши умра зыяратына баргандар жана миң киши ал жакта туруктуу жашайт.
Катарга круиздик саякат менен барган 67 кишинин виза мөөнөтү 7-мартка чейин узартылган.
ТИМ Бириккен Араб Эмирликтеринде жүргөн кыргызстандыктарга коопсуздук чараларын күчөтүп, соңку окуялар боюнча жергиликтүү бийликтин расмий билдирүүлөрүнө жана такталган маалыматтарга гана ишенүүгө чакырган.
АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен согуштук операциясы 28-февралда башталган. Иран ага жооп катары Израилди эле эмес, чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдүн аймактарына абадан сокку уруп жатат.
Шерине