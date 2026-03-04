Канаданын премьер-министри Жакынкы Чыгыштагы чыңалууну тез арада басууга чакырды

Канаданын премьер-министри Марк Карни Иран менен АКШ–Израил күчтөрүнүн ортосунда жаңжал күчөп жаткан шартта Жакынкы Чыгыштагы чыңалууну тез арада басаңдатууга чакырды.
Ал 4-мартта Австралиядагы расмий сапары маалында Сидней шаарында журналисттерге сүйлөп жатып жаңжалга катышкан бардык тараптарды согуш жүргүзүүнүн эл аралык эрежелерин сактоого үндөдү.
Карни Иранга жасалган соккулар «эл аралык укукка шайкеш келбегендей көрүнөт» деп айтты. Ошол эле учурда ал бул аракеттердин мыйзамдуулугун далилдөө милдети АКШ менен Израилге тиешелүү экенин белгиледи.
Анын айтымында, Канада бул чабуулдар тууралуу алдын ала кабардар болгон эмес жана операцияга катышуу сунушу да түшкөн эмес.
Ошол эле учурда ал Канада Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербөө позициясын колдой турганын дагы бир жолу кайталады.
28-февралда АКШ менен Израил Иранга каршы кеңири масштабдагы операция баштаган. Расмий өкүлдөрдүн айтымында, бир катар ракеталык объектилер жана аскердик инфраструктура бутага алынган.
Иран жооп иретинде Перс булуңундагы бир нече мамлекеттеги АКШ аскер базаларына ракеталык сокку урду. Мунун натыйжасында жаңжал Израил–Иран тирешинен кеңири аймактык согушка айланып кетүү коркунучун жаратты.
Шерине