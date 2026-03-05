ӨКМ вебкам иши боюнча соттолгон Ажиев абактан тик учак менен чыгып кеткенин ырастады

Вебкам иши боюнча соттолгон Даниэл Ажиев абактан тик учак менен чыгып кеткени тууралуу маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлиги "Азаттыкка" ырастады.
Мекеменин 5-марттагы маалыматына караганда, тик учак үчүн 268 миң сом ижара акысы төлөнгөн. Ижара тууралуу буюртмага байланыштуу Ажиевдин жакындары сүйлөшкөн.
Буга чейин социалдык тармактарда Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Петровка айылындагы №8 түзөтүү мекемесинен тик учак учуп чыкканы тартылган тасма тараган. Видеого тарткан киши тик учак Даниэл Ажиевди алып кеткени келгенин айтканын угууга болот.
ЖАМК бул видео тууралуу маалымат бере элек.
Даниэл Ажиев президент Садыр Жапаровдун ырайымы менен абактан чыкканын мамлекет башчынын администрациясы 18-февралда билдирген.
Бишкектин Биринчи май райондук соту 2024-жылдын 31-июлунда Даниел Ажиевди Кылмыш-жаза кодексинин 160 (“Сойкулукту жана ыпластыкты интернет тармактары (вебкам-студиялар) аркылуу уюштуруу жана аларга көмөктөшүү”), 161 (“Порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу”), 261 (“Уюшкан топту түзүү же ага катышуу”) жана 215-беренелери (“Алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү”) боюнча күнөөлүү деп таап, ага 220 миң сом айып салган. Сот анын мүлкүн конфискациялоо менен тогуз жылга абакка кескен. Бул өкүмдү кийинки инстанциялар күчүндө калтырган.
Даниел Ажиевдин мамлекетке алынган мүлкүнүн жалпы баасы 262 миллион сомду түзгөн.
Аны менен кошо айыпталгандардын бирине 220 миң сом айып салынып, сегиз жылга эркинен ажыратуу чечими чыгып, төрт жылдык пробациялык мөөнөт менен бошотулган. Дагы бир шектүү кылмышка тиешеси жок болгону үчүн күнөөсүз деп табылган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) 2023-жылы июнда Даниел Ажиев жетектеген “трансулуттук туруктуу кылмыштуу топтун ишмердигине бөгөт коюлганын” кабарлаган. УКМКнын маалыматы боюнча, ал ээлик кылган үч чоң студияда тинтүү жүргүзүлүп, 30 оператор жана ар кандай интернет-платформаларда (атайын түзүлгөн интернет-сайттарда) акчага интимдик кызмат көрсөтүү үчүн колдонулган 80 компьютер табылган.
Топтун мүчөлөрү чет мамлекеттерде да Даниел Ажиев түзгөн аянтчаларда интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп, көп суммада киреше алып турганы жана ага кыздар тартылганы аныкталган. Атайын кызмат операторлор үч нөөмөт менен иштегенин, кызматкерлер болжол менен 18 жаштан 25 жашка чейинки 300гө жакын адамдан турганын кошумчалаган.
Ал 2023-жылы 31-майда Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткендигине байланыштуу издөө жарыяланып, УКМКнын өтүнүчү менен Өзбекстандан Бириккен Араб Эмираттарына (БАЭ) учууга аракет кылып жатканда кармалып, Кыргызстанга өткөрүлгөн.
Шерине