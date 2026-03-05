Алиев Азербайжанга жасалган дрон чабуулун «террордук аракетке» теңеди

Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Нахичевань аймагына жасалган дрон чабуулду "террордук аракетке" теңеди.
«Иран бийлиги Азербайжан тарапка түшүндүрмө бериши керек. Расмий кечирим суралышы зарыл жана бул террордук аракетке катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек», — деди Алиев Коопсуздук кеңешинин жыйынында.
Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 5-мартта учкучсуз аппараттардын бири Нахичевань аэропортуна тийип, имаратка зыян келтирген. Экинчи дрон Шекерабад аймагындагы мектептин жанында кулаган.
Мекеме бул чабуулду айыптап, ал аймактагы чыңалууну күчөтөрүн билдирди.
Окуяга байланыштуу Ирандын Азербайжандагы элчиси Баку шаарындагы министрликке чакырылып, түшүндүрмө берүүгө милдеттендирилди.
«Азербайжан жооп кайтаруу укугун өзүндө калтырат», — деп билдирди министрлик.
Азербайжан Израилге мунай жеткирген негизги өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Ал эми Израил көп жылдан бери Баку үчүн негизги коргонуу өнөктөштөрүнүн бири болуп келет. Көпчүлүк азербайжандыктар Израилди ишенимдүү өнөктөш катары көрүшөт. Анткени Тоолуу Карабак аймагын Армениядан кайра кайтарып алуу кампаниясы учурунда Израил Азербайжанга маанилүү аскердик жабдууларды берген деп эсептелет.
Израил менен соода жана коргонуу тармагындагы байланыштарына карабастан, Азербайжан бийлиги өлкөнүн аймагы же аба мейкиндиги коңшу Иранга же башка мамлекеттерге каршы аскердик операция жүргүзүү үчүн колдонулбай турганын бир нече жолу билдирген.
Европада жашаган көз карандысыз талдоочу Рауф Миргадиров Эркин Европа/Азаттык радиосуна берген маегинде бул окуяны ар башкача түшүндүрүүгө болорун айтты.
«Нахичевань аэропортуна жасалган бул дрон чабуулу же кокустук болушу мүмкүн, же болбосо аймактагы чыңалуу күчөп жатканынан кабар бериши ыктымал», — деди ал.
Анын айтымында, азыркы учурда Ирандын Азербайжанга сокку уруусуна чоң негиз жок. Ал ошондой эле Иранда миллиондогон азербайжандар жашарын белгиледи.
«Тегеран аларды нааразы кылууну каалабайт», — деп кошумчалады Миргадиров.
