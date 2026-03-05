Кыргызстан Нахчыванда ирандык дрондун кулашына байланыштуу бушаймандык билдирди

Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 5-мартта Азербайжан тышкы иштер министри Жейхун Байрамов менен телефон аркылуу байланышты.
ТИМдин маалымат кызматы билдиргендей, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө азери тарап Нахчыван аэропортунда Ирандын учкучсуз аппаратынын кулашына байланышкан окуя тууралуу маалымат берди. Кулубаев ага тынчсыздануусун билдирип, эл аралык укуктун нормаларын жана принциптерин сактоонун маанилүүлүгүн белгиледи.
Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун Азербайжандын президенти Илхам Алиевге колдоо тууралуу сөзүн жеткирди.
Азербайжандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 5-мартта ирандык учкучсуз аппараттардын бири Нахчыван аэропортуна тийип, имаратка зыян келтирилген. Экинчи дрон Шекерабад аймагындагы мектептин жанында кулаган.
Азери тарап чабуулду айыптап, ал аймактагы чыңалууну күчөтөрүн билдирди.
Окуяга байланыштуу азери ТИМи Ирандын Азербайжандагы элчисин чакырып, түшүндүрмө сурады.
Азербайжандын президенти Илхам Алиев Нахчыван аймагына жасалган дрон чабуулду "террордук аракетке" теңеди.
