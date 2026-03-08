Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
8-Март, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 12:29
Жаңылыктар

Бишкекте айдоочулар катышкан мушташка байланыштуу үч киши кармалды

Мушташтын видеосунан алынган скриншот. 7-март, 2026-жыл.
Мушташтын видеосунан алынган скриншот. 7-март, 2026-жыл.

Бишкек шаарынын Элебесов жана Баялинов көчөлөрүнүн кесилишиндеги айдоочулар катышкан мушташка байланыштуу үч киши кармалды. Бул тууралуу борбор калаанын Свердлов районунун ички иштер бөлүмү кабарлады.

Коомдук тартипти бузуу фактысы боюнча 1994-жылы туулган М.С., 1990-жылы туулган О.Ж. жана 1992-жылы туулган А.К. аттуу жарандар милицияга жеткирилип, материалдар райондук башкармалыктын Коомдук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилген. Андан соң Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126-беренесинде (майда бейбаштык) каралган укук бузууну жасагандыгы үчүн алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынган.

Милиция коомдук тартипти жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин бузгандыгы үчүн тиешеси бар адамдарга Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында катуу чаралар көрүлөрүн эскертет.

Окуянын видеосун блогер Эртай Исаков 7-март күнү жарыялаган. Анда жол талашып кеткен айдоочулар жана алардын шериктери жол четинде мушташып жатканы тартылган. (ErN)

