"Сезим" борборунун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскуловага БУУнун эстелик белгиси тапшырылды

"Сезим" кризистик борборунун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскулова Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) «Коомго кызмат кылууга арналган өмүр үчүн» деген эстелик белгисине татыды. Эстелик белгисин тапшыруу салтанаты БУУнун Аялдардын абалы боюнча комиссиясынын Нью-Йоркто өтүп жаткан сессиясы алкагында 13-мартта тапшырылды.
Бул сыйлык менен кыргызстандык аялдардын укугун коргоо кыймылынын ардагери Рыскулованын аялдардын укугун жана ар-намысын коргоо ишине арнаган көп жылдан берки эмгеги белгиленди.
Рыскулова дээрлик 30 жыл мурда Кыргызстанда аялдар үчүн алгачкы кризистик борбор ачып, үй-бүлөлүк зомбулукка каршы жана аял укугун коргоо кыймылынын баштоочуларынын бири болгон. Анын демилгесин жана коомдук ишмердүүлүгүн улай өлкө аймагында башка да кризистик борборлор уюштурулуп, зордук-зомбулукка кабылган кыз-келиндердин көйгөйүнө коомчулуктун көңүлү бурула баштаган.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган делегация бул күндөрү Нью-Йоркто Аялдардын абалы боюнча комиссиянын 70-сессиясына арналган иш-чараларга катышууда. (RK)
