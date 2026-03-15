ЧУКУЛ КАБАР!
15-Март, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 11:13
Кудайберген базарындагы өрт чектөөгө алынды

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) Бишкек шаарындагы Кудайберген базарында 15-мартта эртең менен ири өрт чыкканын, ага жалпы алты топ тартылганын билдирди.

"Өрт саат 08:52де чектөөгө алынды. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери жүргүзүлүп жатат", - деп жазылган маалыматта.

Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Жабыркагандар, чыгаша-зыян тууралуу азырынча маалымат бериле элек.

Аталган министрликтин маалыматына караганда, соңку беш жылда Кыргызстанда өрттөн 248 адамдын өмүрү кыйылды, бул аралыкта өлкөдө 19 миңге жакын өрт кырсыгы катталды.



