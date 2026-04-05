6-Апрель, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 07:08
Бишкекте эки баласы менен терезеден кулаган аялдын окуясы боюнча кылмыш иши козголду

Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы.
4-апрелде кечке жуук Бишкек шаарындагы Жал кичи районунда көп кабаттуу үйдөн эки баласы менен кулап кеткен аялдын окуясы иликтенип жатат. Бул тууралуу Бишкектин шаардык милициясы билдирди.

Ошол күнү саат 18:11де милицияга кабар түшүп, 2021-жылы туулган Ж.А. жандандыруу бөлүмүнө жеткирилгени маалымдалган.

Териштирүүнүн жүрүшүндө көп кабаттуу үйдүн 6-кабатындагы батирден 27 жаштагы келин 2021 жана 2025-жылы туулган эки баласы менен кулап кеткени аныкталган. Апасы менен кичүү баласы ошол жерде үзүлгөн.

Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 128-беренеси (“Өзүн-өзү өлтүрүүгө жеткирүү”) менен кылмыш иши козголуп, 1992-жылы туулган М.А. аттуу жаран кылмышка шектелип кармалды.

Кыргызстанда 2025-жылдын 11 айында (январь айынан ноябрга чейин) ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 19 миң 995 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2024-жылдын алгачкы 11 айына салыштырганда (2024-жыл 15 миң 675 факты катталган) 27,5% же 4320 фактыга көп.

