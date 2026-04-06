CNN: АКШ Ирандагы согушта кеминде жети учагын жоготту

АКШ Ирандагы согушта кеминде жети учагын жоготконун CNN телеканалы эсептеп чыкты.
Анын ичинде 3-апрелде Ирандын абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөн F-15E Strike Eagle истребители бар. Ал эми А-10 Thunderbolt II учагы F-15 тик учагынын экипажын куткаруу операциясында күйүп кеткен.
CNN жазгандай, ага чейин 2-мартта F-15 үлгүсүндөгү үч истребител Кувейттин абадан коргонуу күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн. 12-мартта Иракта КС-135 учагы кыйрап, алты кишиден турган экипаж мүчөлөрү каза тапты. 27-мартта E-3 Sentry учагы Иран Американын Сауд Арабиясындагы аба базасына сокку урганда талкаланган.
Мындан тышкары мартта F-35 истребители ирандык күчтөрдүн аткылоосуна кабылгандан кийин Жакынкы Чыгыштагы аба базалардын бирине авариялык конууга аргасыз болгон.
Жекшембиде америкалык күчтөр F-15 тик учагынын экинчи учкучун куткарганы белгилүү болгон. CBS News куткаруу операциясы маалында АКШ тарап эки жүргүнчү учагын ирандык тарап ээлеп албашы үчүн жок кылганын билдирди.
