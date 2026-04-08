Дүйнө лидерлери АКШ менен Ирандын макулдашуусун кубатташууда

Франциянын президенти Эммануэл Макрон Иран менен АКШ ортосундагы ок атышууну токтотуу макулдашуусун кубаттап, ошол эле маалда Ливандагы оор кырдаалга көңүл бурду жана келишимге ал өлкөнү да камтуу зарылдыгын белгиледи.
Буга чейин Израил "ок атышууну эки жумага токтотуу Ливанга жайылбай" турганын белгилеген.
Макрон тыныгуунун шарттары бүтүндөй региондо сакталат деп үмүттөнөрүн, стабилдүүлүккө сүйлөшүүлөр аркылуу гана жетсе болорун кошумчалады.
Француз лидери Ирандын Ормуз кысыгын ачууга даярдыгын кубаттады жана Париж кемелердин каттамын калыбына келтирүү үчүн 15 өнөктөш өлкө менен иш алып барганын айтты.
Испаниянын премьер-министри Педро Санчес ок атууну 15 күнгө токтотуу жарыясын колдоо менен катар урушту баштагандарды сындады.
“Испаниянын өкмөтү дүйнөгө өрт койгондорго алар чака менен суу алып келгени үчүн кол чаппайт”, - деп жазды Санчес Х социалдык тармагына.
Премьер ок атпоо жакшы жаңылык экенин, бирок согуш алып келген “башаламандыкты, кыйроолорду жана адам жоготууларын унутпоо зарылдыгына” басым жасады.
Еврошаркеттин лидерлери да согуштагы тыныгууну, “деэскалацияга карай кадамды” кубатташты.
Өз кезегинде Кытайдын Тышкы иштер министрлиги Пакистан жана башка өлкөлөрдүн арачылык аракеттерин колдоп, Бээжин да тынчтык орнотууга өз салымын кошконун жана ал ишти улантарын билдирди.
