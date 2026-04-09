Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Апрель, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 12:07
Жаңылыктар

Эки айда 4590 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды, бул былтыркыдан 44% көп

Иллюстрациялык сүрөт.

Кыргызстанда быйылкы эки айда ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 4590 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды.

Бул 2025-жылдын ушул айына салыштырганда 44% же 1416 учурга көп. Ички иштер министрлигинин маалыматында, бул убакыт аралыгында 3859 аялга коргоо ордерлери берилсе, 229 эркек үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган.

Зомбулуктан жабыркагандар арасында майыптыгы бар, улгайган адамдар, кыздар, жашы жете элек кыздар, балдар бар.

Укук бузуулар жөнүндө кодекстин “Үй-бүлөлүк зомбулук” беренеси менен 1844 протокол түзүлүп соттордун кароосуна жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгында 426 адам коомдук ишке тартылып, 1052 киши камакка алынган.

Ички иштер министрлигинин маалыматында, 2025-жылдын 12 айында өлкөдө 22 миң 152 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2024-жылга салыштырганда (17 миң 316 факт) 28% же 4836 фактыга көп.

Баш прокурор Максат Асаналиев 8-апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында 2025-жылы үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 656 кылмыш иши козголгонун билдирди. Мында 458 аял, 104 бала жана 94 эркек киши жабыркаган.

Асаналиев үй-бүлөлүк зомбулукка жол бергендерге жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдар кабыл алынганына карабай бул коомдогу эң курч маселелердин бири бойдон калып жатканын белгиледи. (КЕ)

Куржундар

Шерине

XS
SM
MD
LG