УКМК: Жалал-Абадда облустук милиция башчысынын орун басары пара алып жатканда кармалды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары К.К.И. жана Тергөө кызматынын тергөөчүсү Т.А.Ж. пара алып жаткан жеринен кармалганын 17-апрелде кабарлады.
Тергөө маалыматына ылайык, алар текшерүүнү токтотуу жана кылмыш ишин козгоодон баш тартуу үчүн 2 000 доллар талап кылышкан. Шектүүлөр Ички иштер башкармалыгынын имаратында 170 миң сом алып жаткан учурда кармалганы маалымдалды.
Алар УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
2025-жылы өлкөдө коррупцияга каршы мыйзам катталдашкан. Президент Садыр Жапаров 2024-жылдын 31-декабрында паракорчулукка айыпталган адамдарга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койгон.
2025-жылы Кыргызстанда укук тартибин коргоо органдары кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга байланыштуу 1359 иш козгогонун башкы прокурор Максат Асаналиев парламенттин тармактык комитетинин 7-апрелдеги жыйынында билдирген. (КЕ)
