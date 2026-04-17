Орусияда чек арадан өткөндөр телефондорун көрсөтүүгө тийиш болот

Орусияда «Мамлекеттик чек ара тууралуу» мыйзамга киргизилген алымча-кошумчалар күчүнө кирди. Эми чек арадан эки жакка каттаган кишилерден электрондук жабдыктарын текшерүү үчүн талап кыла алышат. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары Федералдык коопсуздук кызматына (ФСБ) шилтеме менен жазышты.
Түзөтүүлөргө ылайык, кимдир бирөө чек ара режимин бузууга же тыюу салынган буюмдарды ташууга шектелсе, кызматкерлер телефон, планшет жана ноутбукту талап кылууга, ичиндеги маалыматка көз жүгүртүүгө укуктуу болмокчу.
Жабдыкты текшерүүгө берүүдөн баш тартуу аскер кызматкеринин буйругуна баш ийбөө болуп саналат жана 7 миң рубл айып пулга жыгылышы же 15 суткага чейин камалышы ыктымал.
