Киевде дүкөндөгү кол салуудан алты киши каза тапты

Киевде 18-апрелде дүкөндөгү ок атуудан каза тапкандар алтыга жетти. Буга чейин беш киши өлгөнүн жергиликтүү бийлик кабарлаган. Кийинчерээк дагы бир аял алган жаракатынан улам ооруканада үзүлгөн.
Кол салган адам кармоо учурунда өлтүрүлгөн.
Жараат алгандардын саны да көбөйдү. Акыркы маалымат боюнча 14 киши ар кандай жараат менен ооруканага түштү. Арасында балдар бар.
Ишембиде Киевдин Голосеев районундагы дүкөндөрдүн биринде белгисиз киши элге ок атып, бир тобун барымтага алган.
Украинанын Коопсуздук кызматы окуяны "террордук акт" катары иликтеп жатат.
