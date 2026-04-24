Орусия менен Украина туткундарды айырбаштады

Орусия менен Украина согуш туткундарын алмашты. Ар бир тарап 193 адамдан өткөрүп берди. Бул тууралуу 24-апрелде бир убакта Орусиянын Коргоо министрлиги жана Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди.
Алмашуу Бириккен Араб Эмираттары жана АКШнын ортомчулугу менен өткөн. Кремлдин маалыматына ылайык, алмашуу Беларус аймагында жүргүзүлдү. Бошотулган орус аскерлери учурда ошол жакта.
Зеленскийдин айтымында, бошотулгандардын украиндердин арасында аскер кызматкерлери, Улуттук гвардиянын жоокерлери, чек арачылар жана полиция кызматкерлери бар. Алардын айрымдары жаракат алган, кээ бирлерине Орусияда кылмыш иштери да козголгон.
Маалым болгондой, расмий тынчтык сүйлөшүүлөрү жүрбөсө да туткундарды жана каза болгондордун сөөктөрүн алмашуу боюнча байланыштар тараптардын ортосунда уланууда.
Мамдуманын депутаты Шамсаил Саралиев буга чейин мындай алмашууга даярдык жүрүп жатканын айтып, бирок чоо-жайын ачыктага эмес.
Буга чейинки туткун алмашуу 11-апрелде болгон. Жалпысынан согуш башталгандан бери тараптар 20дан көп жолу туткундарды алмашты.
Шерине