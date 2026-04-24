Кыргызстанда чет элдик студенттерди кабыл алуу борбору түзүлдү. Бул тууралуу илим, жогорку билим берүү жана инновация министринин орун басары Дурус Козуев 24-апрелде маалымат жыйында билдирди.
Бул мекеме чет элдик студенттерди Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга кабыл алууну координациялайт:
“Борбор биздин окуу жайлар тууралуу чет өлкөлөрдө маалымдоо иштерин жүргүзүү, аларды окууга тартуу, түшүндүрүү менен алектенет. Ошону менен бирге виза маселелери боюнча жана медициналык, академиялык колдоо көрсөтөт. Бул окуу жайларга сапаттуу кабыл алууну жана калыпка салууну, чет элдик студенттерди түз кабыл алуу үчүн түзүлгөн ишкана”, - деди Козуев.
Борбордун директору Чыңгыз Узакбаев буга чейин чет элдиктерди окуткан окуу жайлардын ар башка талаптары болгонун белгилеп, мындан ары бирдиктүү стандарт иштей турганын маалымдады.
Расмий маалыматка караганда, учурда Кыргызстанда 40 миңдей чет элдик студент билим алууда. Алардын 18 миңдейи медициналык багытта окуйт. Кыргызстанда 22 медициналык менчик жана 12 мамлекеттик жогорку окуу жай иштейт.
Шерине