1-Май, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 00:53
Кадамжайда селден улам ички жол убактылуу жабылды

Сел. Гүлчө, Алай. 27-апрель, 2026-жыл. Сүрөт ӨКМге таандык.
30-апрелде Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында нөшөрлөп жааган жамгырдын улам кокту-колоттон сел жүрдү. Тамаша-Кызыл-Булак жолундагы сайдан жана Пүшкөүт, Таш-Булак сайлары аркылуу сел жүрүп, жол убактылуу жабылганын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгы билдирди.

Калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы кабарланды.

Мекеме буга чейин Пүшкөүт сайынын 750 метр, Таш-Булак сайынын 650 метр аралыгы тазаланганын, натыйжада сел өз нугунда өтүп, турак жай жана социалдык объектилерге зыян келтирилбегенин кошумчалады.

Нөшөрлөгөн жаандан улам соңку күндөрү Кыргызстандын бир нече айылдарында сел жүрдү.

