Келдибеков Оштогу «Байсан» рестораны тууралуу комментарий берди

Парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков Оштогу «Байсан» ресторанынын курулушу тууралуу комментарий берди. «Фейсбуктагы» баракчасына 6-майда жазган билдирүүсүндө ал ресторандын ага тиешеси жок экенин, имараттын ээси жеңеси Адалат Абдибаитова экенин белгилеген.
“Ырас, Адалат Абдибаитова – менин жеңем. А бирок жеңемдин ресторанына, ишкерлигине менин кандай тиешем бар? Анан калса бул жер тилкесин Абдибаитова мыйзамдуу сатып алган деген Жогорку соттун чечими турат. Соттун чечимин жокко чыгарбай туруп, мэрия кантип «снос» кыла алат? Мыйзамдуу дейбизби? Анда мыйзам чегинде иш кылалы!” -деп жазган Келдибеков.
Былтыр Ош шаарынын мэриясы «Байсан» рестораны экс-депутат Акматбек Келдибековго таандык экенин билдирген. Саясатчы анда комментарий берген эмес. 6-майдагы постунда Келдибеков Ош шаарынын мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев жогорудагы «маалымат жалган экенин айтып, андан кечирим сураганын» белгилеген.
6-майдын кечинде «Байсан» ресторанынын түрттүрүлүп жаткан видеосун Ош мэриясы таратты. Ал дарыянын 50 метр корук зонасында курулуп калганын маалымдады.
Бул жердин ээлери жерди сатып алганын, колунда жеке менчик укугун тастыктаган документи бардыгын айтып жатат.
Аталган аймак Урмат Белекбаевдин жубайы Адалат Абдибаитованын ысымына катталган. Белекбаев өзү Келдибековдун бир тууганы.
Сууну коргоочу зоналар жана суу объект тилкелери тууралуу өкмөттүн 1995-жылы 7-июлунда чыккан №271 токтомунун негизинде жобо кабыл алынган. Ага ылайык, узундугу 10 чакырымдан 50 чакырымга чейин созулган дарыялардын суу коргоочу зоналары 75 метр деп жазылган. Ак-Буура дарыясынын узундугу 17 чакырымды түзгөнүнө карабай корук аймагы 50 метрге кыскарган.
