Бишкек мэри оргумалардын жанындагы мажүрүм талдар кыйылбаганын билдирди

Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев борбор калаадагы оргумаларды оңдоо жана калыбына келтирүү иштери боюнча маалымат берип, 30 жылдан бери жүрбөгөн оңдоп-түзөө жумуштары алып барылганын билдирди.
Мэриядан билдиришкендей, Капиталдык курулуш башкармалыгы жүргүзүп жаткан иштердин алкагында Ала-Тоо аянтындагы “Күн балыгы”, Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын жанындагы Театралдык сквердеги, Уркуя Салиева аянтындагы сквердеги жана Бишкек мэриясынын алдындагы фонтан комплекстери оңдолду.
Мындан сырткары Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдында, Жаштар аллеясында, Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде, “Аска-Таш” мемориалдык комплексинде, “Өкмөттүк” жана “Алтын балыктар” оргумаларында реконструкциялоо иштери жүргүзүлөрү маалымдалды.
Мекеменин басма сөз кызматы 7-майда мэр Айбек Жунушалиевдин кыскача видео билдирүүсүн да жарыялады. Анда калаа башчысы оргумаларды куруу маалында мажүрүм талдар кыйылбаганын айтып, 24.kg басылмасы бул жөнүндө туура эмес маалымат таратканын кеп кылды.
Жунушалиев тасмада талдардын ичи куурап калганын көрсөтүп, алар кыйылса туура болмогун, бирок жалпыга маалымдоо каражаттарындагы сын-пикирлерден бул иштерди аткаруу мүмкүн болбой жатканын айтты. Мэр ошол эле маалда талдардын бир бөлүгүнүн ордуна жаңы мажүрүм талдар отургузулганын көрсөтүп, ал жердеги дарактар кыйылган-кыйылбаганын тактаган жок.
Бишкек шаардык мэриясы буга чейин шаардын борбордук бөлүгүндөгү оргумаларды оңдоп баштаганын жарыялаган. Апрелдин башында 24.kg басылмасы Театралдык сквердеги фонтандарды оңдоонун алкагында анын жанындагы мажүрүп талдар кыйылганын белгилеп, сүрөттөрүн жарыялаган. Маалымат коомчулукта талаш-талкууларды жараткан. Жаңыланган оргумалар 29-апрелде ачылды. (ErN)
