ЧУКУЛ КАБАР!
8-Май, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:31
“Достук” соода-экономикалык паркы үч өлкөнү байытабы?

Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чек аралары кесилишкен жерде эл аралык соода-экономикалык парк курулары кабарланды. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чек аралары кесилишкен жерде курулушу пландалып жаткан "Достук" эл аралык соода-экономикалык паркы 100 гектар аймакты ээлейт.

Комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтыйт. Долбоор үч өлкө ортосундагы соода-логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган.

