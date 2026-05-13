Орусияда өнөр жай ишканаларына, портко дрон чабуулу болду

Орусиянын Коргоо министрлиги 13-майга караган түнү 14 аймакта, аннексияланган Крымда, Азов жана Кара деңиз акваториясында Украинанын 286 дронун атып түшүргөнүн билдирди.
Краснодар крайында Волна кыштагындагы ишкананын аймагына дрон кулап, өрт чыкканын жергиликтүү бийлик билдирди. Бир киши жабыркаган, өрттү өчүрүүгө 96 адам, 29 техника тартылган.
Дагы бир киши Таман кыштагына дрон чабуулу учурунда жараат алды. "Крымский ветер" Телеграм каналы спутниктен алынган маалыматтарга таянуу менен Таман портундагы мунай базасында өрт чыкканын жазды.
Ярослав облусунун губернатору Михаил Евраев өнөр жай ишканасына дрон калдыгы түшкөнүн, эч ким жабыркабаганын кабарлады.
Астрахандагы газды кайра иштетүүчү заводдо да учкучсуз учактардын калдыктары кулатылганда өрт тутанганын облус башчысы Игорь Бабушкин маалымдады.
Москванын мэри Сергей Собяниндин билдирүүсүндө, борборду көздөй учурулган эки дрон атып түшүрүлдү.
Башкырстанда "Нурлино" өндүрүш-диспетчердик станциясында өрт чыкканын Телеграм каналдар кабарлашты. Өрттүн себеби аныктала элек.
Astra каналы аймакта абадан коркунуч тууралуу белгилер жарыяланбаганын жазды. Жергиликтүү бийлик кийинчерээк үч киши жабыркаганын, экөөнүн абалы өтө оор экенин билдирди.
Өрттүн алдында жарылуу болгону айтылды. Бийлик дрон чабуулу эмес, технологиялык бузулуу болгонун маалымдап жатат.
Украина Орусиянын аймактары жана аннексияланган Крымга соккулар тууралуу комментарий бере элек.
Орусиянын Украинага "атайын аскердик операция" деп атаган негизсиз кол салуусуна 2026-жылдын 22-февралында туура төрт жылдын жүзү болду. Ошондон бери орус аскерлери Украинага күн сайын сокку уруп жатат. Бул мезгил аралыгында Украинада миңдеген киши бейажал өлүм тапты, миңдегени майып, качкын болуп, үй-жайсыз калды.
