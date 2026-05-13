ЧУКУЛ КАБАР!
13-Май, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 21:45

Армения ЕАЭБ жыйынынан баш тартты

Армения ЕАЭБ жыйынынан баш тартты

Камчыбек Ташиев, Нурланбек Тургунбек уулу баш болгон сегиз кишинин иши тергелип бүтүп сотко өттү. Милиция ишке “жашыруун” деген гриф койгондуктан эми сот отурумдары жабык өтөт. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Астанада өтө турган Евразия экономикалык саммитине барбайт. Серепчилер Пашиняндын баш тартуусун орус президенти Путиндин соңку коркуткан сөздөрүнө байланыштырууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев АКШ, Улуу Британия жана Европа Биримдигинин жетекчиликтери менен санкцияларга байланыштуу сүйлөшүүлөр жүрүп атканын билдирди.

