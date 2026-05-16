Путин Приднестровье тургундарына орус жарандыгын жеңилдетилген тартипте алууга уруксат берди

Орусиянын президенти Владимир Путин жикчил Приднестровье жумуриятынын тургундарына орус жарандыгын алууда жеңилдик берген жарлыкка кол койду.
Документ укуктук маалыматтар порталына жарыяланды.
Жарлыкка ылайык, жарандык алууга жеңилдик Приднестровьеде туруктуу жашаган "жашы жеткен жана жарандыгы жок бардык чет элдиктерге" берилет.
Алар үчүн Орусияда беш жыл жашоо, орус тилин билүү, орус тарыхын билүү жана негизги мыйзамдарды билүү керек деген талаптар болбойт.
Жарлыкта жарандык алууга арыз Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдуктарында кабыл алынары, жеңилдик берүү чечими "адам жана жарандын укуктары менен эркиндигин коргоо үчүн кабыл алынганы" айтылат.
Жикчил Приднестровье Молдованын аймагы болуп эсептелет. Аны өз алдынча аймак катары БУУнун бир дагы мүчөсү тааныган эмес. Иш жүзүндө региондо өз бийлиги, армия, валюта жана паспорту бар "Молдовалык Приднестровье Республикасы" бар.
Орусия расмий Молдованын аймактык бүтүндүгүн тааныганы менен Приднестровьени саясий, экономикалык жана аскердик жактан колдоп турат.
Преднестровьеде орусиялык аскердик контингент — орус күчтөрүнүн ыкчам тобу (ОККГ) жана тынчтык орнотуучу күчтөрү жайгашкан. Алар бул аймакта 1992-жылдагы жаңжалдан кийин кирген.
Ар кандай эсептер боюнча, орус аскерлеринин саны болжол менен 1200–1500 адамды түзөт. Москва алардын катышуусун 1992-жылдагы келишимге шилтеме жасап, мыйзамдуу деп эсептейт. Ал эми Кишинев контингентти мыйзамсыз деп атап, анын чыгып кетишин талап кылып келатат.
