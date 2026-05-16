Украина: Орусия 300дөй дрон менен сокку урду. Херсондо киши өмүрү кыйылды

Орусия 16-майга оогон түнү Украинага ар кандай типтеги 294 дрон учурду, алардын 269у атып түшүрүлдү же кармалды. Украинанын аба күчтөрү 15 жерде 20 дрондун атылганын жана тогуз жерде урандылар түшкөнүн билдирди.
Түн ичинде орусиялык күчтөр Одесса облусундагы портко сокку урду. Облустук аскердик администрациянын башчысы Олег Кипердин айтымында, бир дрон Измаилдеги беш кабаттуу турак жайга тийип, терезелерин талкалады. Жер тамга да сокку тийип, эки адам жаракат алды. Мындан тышкары, Измаил районундагы 39 калктуу конуш талкаланып, 20 000ден ашык абонент электр жарыгысыз калды.
Облустук аскердик администрациянын маалыматы боюнча, Херсон облусуна чабуулда бир адам каза болуп, 23ү жаракат алды. Беш көп батирлүү үй жана 19 жеке үй, административдик имарат, тез жардам унаасы, кичи автобустар жана жеке унааларга зыян келтирилди.
Эртең мененки саат 7:00 чамасында орусиялык аскерлер Херсондун Борбордук районунда кичи автобуска дрон менен кол салышты. Айдоочу жаракат алып, орточо абалда ооруканага жаткырылды. Харьковдун Киев районундагы соккудан үч адам жаракат алып, гаражга зыян келтирилген. Шаардын Шевченков районунда метродон үч чыгуучу жер жана үч жер үстүндөгү транспорттук аялдама, электр зымдары, билим берүү мекемеси жана жакын жердеги имараттардын айнектери күбүлгөн. Мэр Игорь Тереховдун айтымында, бир адам жаракат алган. Шаардын Основянский районунда бир адам жаракат алган.
Ошол күнү эртең менен Орусия Запорожьеге да кол салган. Аймактык аскердик администрациянын башчысы Иван Федоровдун айтымында, эки адам осколкадан жаракат алган.
Сумы облусуна соккулардын кесепетинен жети адам жаракат алды. Украинанын Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы Шостка жана Тростянецтеги орусиялык соккулардын кесепеттеринин сүрөттөрүн жарыялап жатат.
Днепропетров облусунда душмандын чабуулдарынан бир адам жаракат алып, болжол менен 30 унаа өрттөнүп, жеке үйлөргө зыян келтирилгенин дубандын башчысы Александр Ганжа билдирди.
