Украина: 19-майдагы соккулар бир нече кишинин өмүрүн алды, 30дан ашууну жарадар

Орусиянын армиясы 29-майда күндүз Украинанын Чернигов облусундагы Прилуки шаарына сокку урду.
Украинанын улуттук полициясы менен облустук администрациясы билдиргендей, баштапкы маалыматтар боюнча чабуулдан эки киши каза таап, 21и жараат алды.
Украин тарап соккуда баллистикалык ракета колдонулганын билдирип жатат. Анда жергиликтүү ишканалардын бирине зыян келтирилген, "Эпицентр" соода комплексинин чатыры өрттөнгөн.
Мунун алдында орус аскерлери Сумы облусунун Глухов шаарына чабуул койгондо эки кишинин өмүрү кыйылып, төртөө жараат алган.
Административдик имараттар жана турак жайлар зыян тарткан. Краматорск шаарында авиабомбадан алты киши жараат алган.
