Орусия чет элдиктерди Киевден чыгып кетүүгө чакырды
АКШ Ирандын түштүгүнө сокку урду. Аба чабуулу Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экени айтылгандан бир нече саат өткөндөн кийин болду. Кыргызстанда азык-түлүк жана кызмат көрсөтүүнүн баасы өстү. Буга кошул-ташыл бензин, солярка кымбаттап, өкмөт күйүүчү май ташыган компанияларга субсидия бермей болду. Москва Киевге катуу соккулар болорун эскертүүдө. Сергей Лавров Марко Рубио менен сүйлөшүп, америкалык дипломатиялык кызматкерлерди жана АКШ жарандарын Киевден чыгарып кетүүгө чакырды.
Май 25, 2026
