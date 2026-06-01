Аннексияланган Крымда бензинге талон тартиби киргизилди

Орусия аннексиялап алган Крымдын жана Севастополдун бийлиги күйүүчү май жетишсиздигинен улам бензинге талон тартибин киргизди.
31-майдан тартып жарым аралда АИ-95 үлгүсүндөгү бензин АТАН жана ТЭС май куюучу жайларында талон менен гана сатылып жатат. Ал эми АИ-92 үлгүсүндөгү бензин бир автоунаага 20 литр эле берилет.
Севастополдо эки үлгүдөгү бензин талон менен сатылууда.
Крымдын Орусия дайындаган башчысы Сергей Аксёнов абал 30 күн аралыгында жөнгө салынып каларын билдирди. Севастополду башкарып жаткан Михаил Развожаев чектөөлөрдү кара майдын корун толуктоо үчүн зарыл жана убактылуу кадам деп атады.
Аймакка күйүүчү май жеткирүү Украинанын Аба күчтөрү жарым аралдагы Орусия менен туташтырган логистикалык каттамдарга сокку ургандан кийин көйгөйгө айланды.
Буга чейин жергиликтүү бийлик Крымга "жетүүчү көпүрө" деп аталган кан жолдогу кыймылга чектөө киргизген. Акыркы апталарда жарым аралда күйүүчү май сатууга чектөөлөр болуп, көптөгөн станцияларда АИ-95 үлгүсүндөгү бензин жок болуп жаткан.
"Агентство" Орусияда кара майга талон тартиби өтө сейрек киргизилерин эске салды.
Мындай учур акыркы жолу 2017-жылы Магадан облусунда жергиликтүү бийликтин чечими менен киргизилген. Ага дейре жапырт чектөөлөр 2011-жылы Тува, Приморье жана Амур облустарындагы кара май кризиси маалында катталган.
Шерине