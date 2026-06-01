Украина: Чернигов, Харьков жана Одессага соккулардан 20дай киши жараат алды

Орусиянын армиясы 1-июнга караган түнү Украинага 265 учкучсуз учак менен сокку урду, анын 228и атып түшүрүлдү.
Бул тууралуу Украинанын Куралдуу күчтөрү билдирди.
Украинанын Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы тараткан маалыматка караганда, Чернигов облусунда дрон чабуулунан сегиз киши түрдүү жараат алды, алардын үчөө балдар.
Корюков районундагы Сновское кыштагында маданият үйүндө өрт чыкты, Репки айылында менчик чарбага зыян келтирилди.
Харьковдо соккулардан төрт аял жараат алды. Украинанын Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы көп кабаттуу турак жайлар, жеңил машинелер жана гараждар бузулганын маалымдады.
Харьков облустук аскердик администрациясынын башчысы Олег Синегубов чабуулда беш кабаттуу үй жана ага танапташ жайгашкан көп кабаттуу турак жайларга зыян келтирилгенин, эки гараж толук талкаланып калганын соцтармактардагы баракчаларына жазды.
Одессада түнкү соккулардан алты адам жабыркады. Тогуз кабат үйдүн фасады, балкону, административдик имаратына зыян келтирилгени, бир жана эки кабаттуу үйлөр бузулуп, үч автоунаа, буудай кампасы күйүп кеткени кабарланды.
Кийинчерээк Одесса шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак түнкү чабуулдардан жети киши жараат алганын тактады.
