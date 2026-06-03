БУУ: Өнүгүп келаткан, чакан өлкөлөрдүн колдоосуна таянабыз
Санкт-Петербургда эл аралык форум башталып жатканда шаар аткылоого кабылды. Ленинград облусунун бийлиги 60тай учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Боршайкомдун кыскартылган жаңы курамына Жогорку Кеңештин беш экс-депутаты, мурдагы үч кызматкери кирди. Боршайком канчалык көз карандысыз мекеме боло алат? Кыргызстан БУУнун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө ат салышууда.
Чыгарылыштар
-
Июнь 03, 2026
Санкт-Петербург дрон чабуулуна кабылды
-
Июнь 03, 2026
"Кассандра": Туула элек баланын кылмышы
-
Июнь 02, 2026
Кыргызстандын криптосаясаты жана Батыштын "кара тизмеси"
-
Июнь 02, 2026
“75чилердин каты”: Сот ишти ачык кароону четке какты
-
Июнь 02, 2026
Лейлек: Эски темир жол, ээн калган Кольцо
-
Май 31, 2026
Алымкул аталыктын тарыхтагы орду кандай болгон?
Шерине