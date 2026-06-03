Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 23:12

АЗАТТЫК ТВ

БУУ: Өнүгүп келаткан, чакан өлкөлөрдүн колдоосуна таянабыз

БУУ: Өнүгүп келаткан, чакан өлкөлөрдүн колдоосуна таянабыз
Embed
БУУ: Өнүгүп келаткан, чакан өлкөлөрдүн колдоосуна таянабыз

No media source currently available

0:00 0:17:47 0:00

Санкт-Петербургда эл аралык форум башталып жатканда шаар аткылоого кабылды. Ленинград облусунун бийлиги 60тай учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Боршайкомдун кыскартылган жаңы курамына Жогорку Кеңештин беш экс-депутаты, мурдагы үч кызматкери кирди. Боршайком канчалык көз карандысыз мекеме боло алат? Кыргызстан БУУнун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө ат салышууда.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG