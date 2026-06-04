УКМК алдамчылыкка шектелген адвокат кармалганын кабарлады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) жактоочу судьяларга пара берүү шылтоосу менен алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди.
4-июнь күнү атайын кызматтын кызматкерлери К.Н.Б. жана К.Д.Д. аттуу жарандарды кылмыш ишинин алкагында кармашкан.
Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, алар кылмышка шектелип, УКМКнын тергөө абагында отурган жаранга карата эркиндиги чектелбеген бөгөт чарасын тандоого жана соттон актоо чечимин чыгарууга таасир этүү үчүн жакындарынан 300 миң доллар (26 235 миң сом) талап кылышкан.
Шектүүлөрдү кармоо учурунда алардан бул сумманын бир бөлүгү - 100 миң доллар алынган.
Мындан тышкары, Башкы прокуратура да жактоочу К.Д.Д.га карата өзүнчө кылмыш ишин козгогону кабарланды, бирок кайсы берененин негизинде экени айтылган жок.
Өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген К.Н.Б. жана К.Д.Д. УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Учурда ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Соттук териштирүүлөрдүн чечимине таасир этүү убадасы менен адвокаттар иштин катышуучуларынан акча алган учурлар буга чейин да катталган.(ZKo)
Шерине