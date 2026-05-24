Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
6-Июнь, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 15:00

Апта Азаттыкта
Жазылыңыз
Апта Азаттыкта

Жазылыңыз

Apple Podcasts Spotify Жазылыңыз

Орусиянын Арменияга опузасы эмне менен аяктайт?

Орусиянын Арменияга опузасы эмне менен аяктайт?
Embed
Орусиянын Арменияга опузасы эмне менен аяктайт?

No media source currently available

0:00 0:21:35 0:00
Түз линк

Апта соңунда Арменияда парламенттик шайлоо өтөт. Мунун алдында Орусия Ераванга кысымын күчөтүп, армян экспортуна тыюу салууда. Еравандын өз алдынча саясатын жактырбаган Москванын басымы эмне менен аяктайт? Кыргызстандын БУУнун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы эмне берет?

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG