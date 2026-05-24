Орусиянын Арменияга опузасы эмне менен аяктайт?
Апта соңунда Арменияда парламенттик шайлоо өтөт. Мунун алдында Орусия Ераванга кысымын күчөтүп, армян экспортуна тыюу салууда. Еравандын өз алдынча саясатын жактырбаган Москванын басымы эмне менен аяктайт? Кыргызстандын БУУнун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы эмне берет?
Чыгарылыштар
-
Май 24, 2026
Кыргызстан күйүүчү май баасын кантип ооздуктайт?
-
Май 16, 2026
Ташиевдин сотун жабык өткөрүүгө эмне себеп?
-
Апрель 26, 2026
Мунай каатчылыгы дүйнөнү мукуратабы?
-
Апрель 18, 2026
Президентке даттанган эл, мамлекеттик органдарга сын
-
Апрель 12, 2026
Пикир үчүн соттолгондордун иши кайра каралабы?
-
Апрель 04, 2026
Шайырбек Ташиевдин камалышы: коррупция жана саясий тиреш
Шерине