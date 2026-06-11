Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
11-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 19:47
Спорт

Дүйнө чемпионаты: Мыктылар таймашы башталууда

Дүйнө чемпионаты: Мыктылар таймашы башталууда
Embed
Дүйнө чемпионаты: Мыктылар таймашы башталууда

No media source currently available

0:00 0:04:36 0:00
Түз линк

Футбол күйөрмандары төрт жылдан бери күтүп жаткан дүйнө чемпионаты башталууда. Бул жолку турнир көп жагынан өзгөчөлөнүп турат. Катышуучулардын саны көбөйтүлүп, 48 улуттук команда ат салышмакчы.

Бүгүн 11-июнда футбол күйөрмандары төрт жылдан бери күтүп жаткан дүйнө чемпионаты башталууда. Бул жолу катышуучулардын саны көбөйтүлүп, 48 улуттук команда ат салышмакчы. Беттешүүлөр үч өлкөдө, Мехикодон баштап Ванкуверге, Сан-Францискодон Нью-Йоркко чейинки шаарларда болот. Андан тышкары мундиаль согуштардын, саясий тирештин фонунда, АКШнын мыйзамсыз иммиграцияга каршы күрөшү күчөп турган маалда өтмөкчү. Төрт курама, анын ичинде кошуна Өзбекстан дүйнө чемпионатынын финалдык бөлүгүнө биринчи жолу чыкты.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG