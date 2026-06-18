Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
18-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 18:48
Жаңылыктар

Ноокат районунда аким алмашты

Нурлан Керимкулов.
Нурлан Керимкулов.

Президент Садыр Жапаров Ноокаттын акими Данияр Шейшекановду кызматтан алды. Бул тууралуу президенттин администрациясы 18-июнда маалымат таратты.

Анын ордуна 51 жаштагы Нурлан Керимкулов кызматка дайындалды. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдүн себеби айтылган жок.

Мурдагы аким Шейшекановдун президент Садыр Жапаровдун ташпырмасы менен жер-жерлерде эл менен жолугушуудагы сөзү жана жарандарга орой мамилеси социалдык тармактарда талкууга түшкөн.

46 жаштагы Шейшеканов бул кызматка былтыр ноябрда дайындалган.

Нурлан Керимкулов 2016-2020-жылдары Кочкор районунун акими болуп иштеген. 2020-2021-жылдары Жаза аткаруу кызматынын алдындагы “Келечек” ишканасын жетектеген.

Шерине

XS
SM
MD
LG