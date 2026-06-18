Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
18-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 18:44
Жаңылыктар

Манастын мэри Абдупата Маткаликов кызматтан алынды

Абдупата Маткаликов.
Абдупата Маткаликов.

Президент Садыр Жапаров Манас шаарынын мэри Абдупата Маткаликовду кызматтан бошотту. Бул тууралуу президенттин администрациясы 18-июнда маалымат таратты.

Мындай өзгөрүү Маткаликовдун башка жумушка өткөнүнө байланыштуу деп түшүндүрүлгөн.

62 жаштагы Абдупата Маткаликов бул кызматка быйыл 20-февралда дайындалган. Ал кесиби боюнча инженер. 2020-жылдагы шайлоодо “Мекенчил” партиясынын тизмесинен Жогорку Кеңештин депутаттыгына ат салышканы маалым. 2021-жылкы парламенттик шайлоодо "Ишеним" партиясынын талапкерлеринин тизмесинде болгон.

Ага чейин кызматта турган Эрнисбек Ормоков беш жылдан ашык кызматта турган. 10-февралда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынган соң ага жакын делген бир катар жетекчилердин катарында Ормоков да жумуштан алынган.

Буга чейин Жалал-Абад аталып келген шаар былтыр аталышын Манас деп өзгөрткөн.

Шерине

XS
SM
MD
LG