Манастын мэри Абдупата Маткаликов кызматтан алынды

Президент Садыр Жапаров Манас шаарынын мэри Абдупата Маткаликовду кызматтан бошотту. Бул тууралуу президенттин администрациясы 18-июнда маалымат таратты.
Мындай өзгөрүү Маткаликовдун башка жумушка өткөнүнө байланыштуу деп түшүндүрүлгөн.
62 жаштагы Абдупата Маткаликов бул кызматка быйыл 20-февралда дайындалган. Ал кесиби боюнча инженер. 2020-жылдагы шайлоодо “Мекенчил” партиясынын тизмесинен Жогорку Кеңештин депутаттыгына ат салышканы маалым. 2021-жылкы парламенттик шайлоодо "Ишеним" партиясынын талапкерлеринин тизмесинде болгон.
Ага чейин кызматта турган Эрнисбек Ормоков беш жылдан ашык кызматта турган. 10-февралда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынган соң ага жакын делген бир катар жетекчилердин катарында Ормоков да жумуштан алынган.
Буга чейин Жалал-Абад аталып келген шаар былтыр аталышын Манас деп өзгөрткөн.
Шерине